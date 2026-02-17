Chasse au trésor des Lavandières Clamecy Clamecy

Chasse au trésor des Lavandières

Clamecy 1 avenue du Général Leclerc Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Chasse au trésor des Lavandières Venez nombreux découvrir les lavoirs de Clamecy et leurs énigmes Accueil salle Jeannette Colas (ancienne poste) à 14h30, pot de l’amitié vers 17h Proposé par l’association Au fil des lavoirs Gratuit .

Clamecy 1 avenue du Général Leclerc Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté martine.lemaitre123@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chasse au trésor des Lavandières Clamecy a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Clamecy Haut Nivernais