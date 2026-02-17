Chasse au trésor des Lavandières Clamecy Clamecy
Chasse au trésor des Lavandières Clamecy Clamecy samedi 14 mars 2026.
Chasse au trésor des Lavandières
Clamecy 1 avenue du Général Leclerc Clamecy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14 18:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Chasse au trésor des Lavandières Venez nombreux découvrir les lavoirs de Clamecy et leurs énigmes Accueil salle Jeannette Colas (ancienne poste) à 14h30, pot de l’amitié vers 17h Proposé par l’association Au fil des lavoirs Gratuit .
Clamecy 1 avenue du Général Leclerc Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté martine.lemaitre123@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Chasse au trésor des Lavandières Clamecy a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Clamecy Haut Nivernais