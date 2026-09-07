Chasse au trésor – escape game, Châteauneuf-sur-Cher, Châteauneuf-sur-Cher

Informations pratiques

Chasse au trésor – escape game Dimanche 20 septembre, 09h00 Châteauneuf-sur-Cher Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Chasse au trésor – escape game

SOS village à sauver

Grande nouveauté de cette édition 2026 : la Journée des Peintres proposera une chasse au trésor – escape game, ouverte à tous. Une façon originale de découvrir le village de Châteauneuf-sur-Cher, par endroits menacé de ruine, tout en s’amusant, en famille, entre amis ou simplement par curiosité.

Départ de la Crypte de la Basilique, rue de l’Eglise. Munis de leur parcours, les participants devront partir à la recherche d’indices, observer attentivement certains lieux de la commune et résoudre différentes énigmes. Sens de l’observation, réflexion et esprit d’équipe seront les meilleurs alliés pour progresser jusqu’au dénouement de l’aventure !

Cette animation a également été imaginée pour faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine et quelques endroits parfois méconnus de Châteauneuf-sur-Cher, tout en créant un lien avec l’univers artistique de la Journée des Peintres. Petits et grands pourront ainsi parcourir la ville autrement, à leur rythme, dans une ambiance festive.

Et bien entendu, impossible d’en dire davantage sans dévoiler les secrets du jeu… Il faudra venir dimanche 20 septembre pour relever le défi ! Une animation gratuite et conviviale qui viendra compléter cette journée placée sous le signe de la peinture, de la découverte et du partage.

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire 06 70 16 87 25 La Crypte est, comme son nom l’indique, sous la Basilique Notre-Dame des Enfants. Elle est fermée et négligée habituellement.

Chasse au trésor – escape game

©jffejoz