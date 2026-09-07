Exposition sous les voûtes, Basilique Notre-Dame-des-Enfants, Châteauneuf-sur-Cher

Informations pratiques

Exposition sous les voûtes Dimanche 20 septembre, 09h00 Basilique Notre-Dame-des-Enfants Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:40:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:40:00+02:00

Après votre visite de la Basilique Notre-Dame-des-Enfants (M. H.), découvrez la diversité et la qualité des oeuvres exposées sous l’église. Exceptionnellement la Crypte ouvre ses portes au public et aux artistes qui participent à la Journée des Peintres.

Basilique Notre-Dame-des-Enfants Rue du Château, 18190 Châteauneuf-sur-Cher, France Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33670783228 https://nd-enfants.org Cette basilique a été commencée en 1869, terminée pour le gros-œuvre en 1879, et en 1886 pour l’aménagement intérieur, à l’initiative de l’abbé Jacques Ducros. Elle constitue un spécimen caractéristique du style néo-gothique ; elle a été édifiée sur les plans d’E. Marganne, architecte de la ville de Vendôme et du département du Loir-et-Cher, pour les fondations, et d’Auclair, architecte à Bourges, pour l’élévation. Le frère Hariolf, directeur de l’École des Frères de Châteauneuf, dirigea le chantier.

Un voyage dans le temps et dans l’art

©SuyinTambo