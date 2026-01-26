Randonnée VTT Châteauneuf-sur-Cher

Randonnée VTT

Rue de l’Île Châteauneuf-sur-Cher Cher

Début : Dimanche 2026-09-13 07:30:00

fin : 2026-09-13

2026-09-13

Retrouvez une nouvelle édition de la Randonnée VTT de l’Amicale Cyclo Castelneuvienne.

Participez à l’un des 3 circuits (allant jusqu’à 55kms) de cette nouvelle rando VTT castelneuvienne. A la fin de celle-ci, retrouvez le traditionnel vin d’honneur suivi de la remise des récompenses. .

Rue de l’Île Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 40 75

English :

Watch this 28th edition of the MTB tour organized by l’amicale cyclo castelneuvienne.

