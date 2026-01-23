Journée des peintres dans la rue Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher

Journée des peintres dans la rue Châteauneuf-sur-Cher

Place des Promenades Châteauneuf-sur-Cher Cher

Début : Dimanche 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

2026-09-20

Enfants, amateurs, professionnels ou pour le simple plaisir de peindre, vous êtes conviés à croquer Châteauneuf-sur-Cher à l’occasion de cette journée dédiée à la peinture. Un parcours sera proposé pour permettre aux marcheurs de rencontrer les peintres en action.

De 9h30 à 16h, les artistes peignent ou dessinent sous le regard intéressé des passants. Le mot d’ordre est une quasi-liberté de style, de technique ou de motif. De nombreux Prix sont attribués, y compris un Prix du Public. Pour les visiteurs, un parcours sera disponible pour vous permettre de rencontrer les artistes en action.

Une exposition de tableaux des artistes sera visible dans la crypte de la Basilique, ouverte à la visite à l’occasion du week-end des journées du Patrimoine. Les œuvres sont ensuite exposées pendant plusieurs semaines dans les vitrines du village. 5 .

Place des Promenades Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 61 93 34 99

English :

Whether you’re a child, an amateur, a professional or simply enjoy painting, you’re invited to sketch Châteauneuf-sur-Cher on this day dedicated to painting. An itinerary will be proposed to allow walkers to meet the painters in action.

