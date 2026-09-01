Concours de pétanque Châteauneuf-sur-Cher
samedi 19 septembre 2026 · Châteauneuf-sur-Cher
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Cher
Concours de pétanque
Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le club de pétanque de Châteauneuf-sur-Cher organise son concours !
RDV à Châteauneuf-sur-Cher pour ce concours de pétanque ouvert aux associations. Formez vos équipes et inscrivez-vous avant le 11 septembre. .
Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 7 87 50 87 20
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English :
The Châteauneuf-sur-Cher pétanque club is hosting its tournament!
L’événement Concours de pétanque Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-08-25 par OT LIGNIERES
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