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AGENDA · Châteauneuf-sur-Cher

Concours de pétanque Châteauneuf-sur-Cher

samedi 19 septembre 2026 · Châteauneuf-sur-Cher

Concours de pétanque Châteauneuf-sur-Cher

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Rue des Promenades
Ville
18190 Châteauneuf-sur-Cher
Département
Cher
Tarif

Châteauneuf-sur-Cher

Concours de pétanque

Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Le club de pétanque de Châteauneuf-sur-Cher organise son concours !
RDV à Châteauneuf-sur-Cher pour ce concours de pétanque ouvert aux associations. Formez vos équipes et inscrivez-vous avant le 11 septembre.   .

Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 7 87 50 87 20 

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English :

The Châteauneuf-sur-Cher pétanque club is hosting its tournament!

L’événement Concours de pétanque Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-08-25 par OT LIGNIERES

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