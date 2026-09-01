Informations pratiques

Châteauneuf-sur-Cher

Concours de pétanque

Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le club de pétanque de Châteauneuf-sur-Cher organise son concours !

RDV à Châteauneuf-sur-Cher pour ce concours de pétanque ouvert aux associations. Formez vos équipes et inscrivez-vous avant le 11 septembre. .

Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 7 87 50 87 20

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English :

The Châteauneuf-sur-Cher pétanque club is hosting its tournament!

L’événement Concours de pétanque Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-08-25 par OT LIGNIERES