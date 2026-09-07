La Crypte abandonnée : Exposition sous les croisées d’ogives, Châteauneuf-sur-Cher, Châteauneuf-sur-Cher

Informations pratiques

La Crypte abandonnée : Exposition sous les croisées d’ogives Dimanche 20 septembre, 09h30 Châteauneuf-sur-Cher Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La Basilique Notre-Dame-des-Enfants (M. H.) nécessite une sérieuse remise en état. Après votre visite, vous découvrirez la Crypte exactement en-dessous des premières travées, dans un axe nord-sud inhabituel, presque à l’aplomb des marches de lave volcanique de l’escalier du parvis.

L’exposition exceptionnelle et éphémère des tableaux donne une nouvelle vie à la salle d’ordinaire abandonnée. Les couleurs des tableaux éclairés en contrastes ravivent les murs de calcaire. Les joints comptent 150 ans de bons services, mais font souvent défaut.

Le Recteur de la Basilique a imaginé ce nouvel usage de la Crypte : exceptionnellement, il ouvre ses portes au Collectif Chateau9 pour les artistes qui participent à la Journée des Peintres et pour le public ravi de la découverte.

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire 06 70 16 87 25 La Crypte est, comme son nom l’indique, sous la Basilique Notre-Dame des Enfants. Elle est fermée et négligée habituellement.

La Crypte abandonnée : Exposition sous les croisées d’ogives

©jffejoz