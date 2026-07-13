UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châteauneuf-sur-Cher

Forum des associations Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher

samedi 12 septembre 2026 · Châteauneuf-sur-Cher

Forum des associations Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
L'Île
Ville
18190 Châteauneuf-sur-Cher
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Châteauneuf-sur-Cher

Forum des associations Châteauneuf-sur-Cher

L’Île Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Rencontrez les associations castelneuviennes à l’occasion de ce forum pour découvrir les nombreuses suggestions et pourquoi pas vous inscrire à de nouvelles ativités culturelles et sportives dès la rentrée !
Découvrez toutes les possibilités d’activités sportives et culturelles à l’année, grâce à ce forum des associations. Des démonstrations, jeux et animations vous y attendent toute l’après-midi.
Danse, gym, ateliers créatifs, dessins, cirque, canöé… vous serez surpris par la diversité des suggestions proposées.   .

L’Île Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 63 84 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet the Castelneuvian organizations at this forum to discover their many offerings—and why not sign up for some new cultural and sports activities starting this fall!

L’événement Forum des associations Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-26 par OT LIGNIERES

À voir aussi à Châteauneuf-sur-Cher (Cher)