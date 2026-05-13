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Chasse au Trésor Festi’Luynes Aix-en-Provence

Chasse au Trésor Festi’Luynes Aix-en-Provence samedi 6 juin 2026.

Adresse : Place de la Libération

Ville : 13090 Aix-en-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Aix-en-Provence

Chasse au Trésor Festi’Luynes

Samedi 6 juin 2026 de 14h à 14h30. Place de la Libération Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 14:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Chasse au trésor organisé par le comité des fêtes de Luynes Festi’Luynes. Parcours environ 1H, réservé aux enfants de 4 à 12 ans, évènement entièrement gratuit.Familles
Le Comité des Fêtes de Luynes Festi’Luynes prépare un après-midi magique pour les enfants.

Au programme
Grande chasse au trésor
Énigmes & défis amusants
Présence exceptionnelle de Mickey & Minnie
Ambiance musicale
Goûter offert
Cadeaux pour TOUS les enfants
Tickets de manèges à gagner pour la fête foraine de juillet !

Les enfants partiront à l’aventure chez les commerçants partenaires de Luynes pour retrouver les indices cachés et ouvrir le coffre au trésor final.

Un moment convivial, festif et familial à partager ensemble à Luynes !

⚠️ Accompagnement adulte obligatoire.   .

Place de la Libération Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Treasure hunt organized by the Luynes Festi’Luynes festival committee. Approx. 1 hour, for children aged 4 to 12, free of charge.

L’événement Chasse au Trésor Festi’Luynes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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