Aix-en-Provence

Chasse au Trésor Festi’Luynes

Samedi 6 juin 2026 de 14h à 14h30. Place de la Libération Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 14:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Chasse au trésor organisé par le comité des fêtes de Luynes Festi’Luynes. Parcours environ 1H, réservé aux enfants de 4 à 12 ans, évènement entièrement gratuit.Familles

Le Comité des Fêtes de Luynes Festi’Luynes prépare un après-midi magique pour les enfants.



Au programme

Grande chasse au trésor

Énigmes & défis amusants

Présence exceptionnelle de Mickey & Minnie

Ambiance musicale

Goûter offert

Cadeaux pour TOUS les enfants

Tickets de manèges à gagner pour la fête foraine de juillet !



Les enfants partiront à l’aventure chez les commerçants partenaires de Luynes pour retrouver les indices cachés et ouvrir le coffre au trésor final.



Un moment convivial, festif et familial à partager ensemble à Luynes !



⚠️ Accompagnement adulte obligatoire. .

Place de la Libération Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Treasure hunt organized by the Luynes Festi’Luynes festival committee. Approx. 1 hour, for children aged 4 to 12, free of charge.

L’événement Chasse au Trésor Festi’Luynes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence