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Chasse aux trésors de Pâques à la médiathèque LOURDES Lourdes

Chasse aux trésors de Pâques à la médiathèque LOURDES Lourdes mardi 28 avril 2026.

Lieu : LOURDES

Adresse : 22 Place du Champ Commun

Ville : 65100 Lourdes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Lourdes

Chasse aux trésors de Pâques à la médiathèque

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:00:00
fin : 2026-04-28 17:00:00

Date(s) :
2026-04-28

Chasse aux trésors de Pâques!
Résolvez des énigmes et dénichez le trésor caché dans les livres de la médiathèque.

Enfants 3 9 ans ;
Sur inscription 05 62 94 99 59.
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LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 99 59 

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English :

Easter treasure hunt!
Solve the riddles and find the treasure hidden in the library’s books.

Children 3 ? 9 years;
Registration required: 05 62 94 99 59.

L’événement Chasse aux trésors de Pâques à la médiathèque Lourdes a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de Lourdes|CDT65

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