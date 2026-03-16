Château des Doyens expositions et visite libre Carennac

Château des Doyens expositions et visite libre

Château des Doyens Carennac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-08-31 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-05-05 2026-07-01 2026-08-01

L’Espace Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne est disposé sous forme d'expositions au sein du château des Doyens

L’Espace Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne est disposé sous forme d'expositions au sein du château des Doyens. Construit au XVIe siècle pour être le logement prestigieux des doyens, il témoigne de l’art de la Renaissance avec ses lucarnes sculptées et ses tourelles d’angle. À l’intérieur, la salle d’apparat est ornée d’un remarquable plafond peint du début du XVIIe siècle. Le nom de Fénelon, précepteur du petit fils de Louis XIV, reste attaché à ce château car il y fut doyen de 1681 à 1695. ———————————-

Thème de l'exposition temporaire "S'engager dans la Résistance, 1940-1945" -Photographies de Claude Pauquet 'Convoi vers l'est et retour' -Les Enfants de la Résistance de la BD aux témoignages lotois (récits, archives, objets) -Du 1er juillet au 1er novembre 2025 inclus Thème de l'exposition permanente "Le Pays d'art et d'histoire Causses et Vallée de la Dordogne" à travers des photos grand format de Dominique Viet, une maquette de gabarre et une maquette de la géologie du Causse. >Ouverture samedi 20 et dimanche 21 10h-13h et 14h-18h >Toutes les infos sur le site du Pays d'art et d'histoire Causse et vallée de la Dordogne www.pays-vallee-dordogne.com ou 05 65 33 81 36

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Château des Doyens Carennac 46110 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

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English :

The Heritage Area of the Pays d?art et d?histoire Causses et Vallée de la Dordogne is arranged in the form of exhibitions in the Château des Doyens

L’événement Château des Doyens expositions et visite libre Carennac a été mis à jour le 2026-03-16 par VD Pays Art & Histoire