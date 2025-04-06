Chats, cochons et loups dans… les contes à croquer ! Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

Chats, cochons et loups dans… les contes à croquer !

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 16:00:00

fin : 2026-12-16 17:00:00

Date(s) :

2026-12-16

L’exposition ARTnimal bruisse déjà virtuellement depuis 9 mois des cris d’animaux de toutes espèces à travers les peintures, les sculptures, les céramiques, le mobilier, les objets d’art décoratif… rassemblés pour l’occasion, ces animaux ne parlent pourtant pas notre langue et ne se racontent donc pas. L’univers du conte, des fables et légendes s’illustre pourtant admirablement dans l’exposition puisque de manière inédite au musée, la littérature jeunesse a fait une notable et séduisante incursion aux cimaises du musée. Vous pouvez ainsi replonger en enfance ou accompagner vos petits dans les pages d’album grâce à des planches originales qui font vivre les Gédéon, Babar, Mickey et autre Alice vous conduisant tout droit au pays des merveilles !

Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par une savoureuse promenade au pays des contes à croquer en compagnie de la Médiathèque Cœur de Loire?! Au fil des histoires, loups malicieux, chats futés et cochons courageux se croisent, se transforment et parfois nous surprennent là où on ne les attend pas…Entre frissons et éclats de rire, ces lectures revisiteront les personnages des contes traditionnels, jouant avec nos peurs et bousculant les idées reçues?: le loup n’est pas toujours si méchant, le chat peut être un allié inattendu, et les cochons savent faire preuve d’ingéniosité.

Un moment gourmand d’histoires à partager, pour petits et grands, où l’on écoute, on frissonne un peu, et surtout… on se régale ! .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

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English : Chats, cochons et loups dans… les contes à croquer !

L’événement Chats, cochons et loups dans… les contes à croquer ! Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-28 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)