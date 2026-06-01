Chaud Bouillon fête son anniversaire !, Chaud Bouillon, Lille
Chaud Bouillon fête son anniversaire !, Chaud Bouillon, Lille vendredi 5 juin 2026.
Chaud Bouillon fête son anniversaire ! 5 et 6 juin Chaud Bouillon Nord
Entrée libre et gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
Les 05 et 06 juin, viens (re)découvrir toutes les activités de Chaud Bouillon !
Viens danser sur les airs d’un bal folk, laisse toi tenter par les propositions culinaires ou alors viens flâner sur le marché.
La Halle Gourmande, la Cuisine Commune, la Cuisine Professionnelle et la Ferme Urbaine te promettent deux jours bouillants !
Ven. 05 juin : 18h – 00h et sam. 06 juin : 10h30 – 00h
Entrée libre et gratuite.
Programme détaillé :
Vendredi 5 juin
18h, lancement
Passage de l’Internationale et Halle gourmande, avec :
– Show de « flair bartending » (jonglerie de bar)
– Fanfare
– Troc de plantes avec la Ferme urbaine de Chaud
bouillon
– Soupe de bienvenue préparée et servie par les
Grandes gamelles de la Cuisine commune de Chaud
bouillon
Samedi 6 juin
10h30, ouverture au public
Marché & stands, Cour Jean-François Cail
Grand marché avec :
– Incubés de la Cuisine professionnelle de Chaud
bouillon
– Artisans
– Associations
14h-17h :
– Village partenaires
– Coin enfants avec activités
14h : table ronde, dans la Halle
– Présentation de Chaud bouillon, ses objectifs,
ses enjeux et discussions autour du projet
21h : bal folk
Chaud Bouillon 70, Passage de l’Internationale 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France
Pour son anniversaire, Chaud Bouillon te cuisine une fête savourable* ! (*saine, savoureuse, accessible et durable)
Dicom Ville de Lille
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