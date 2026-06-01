Cheb Hasni, je vis encore, Cinéma Alice Guy, Bobigny

Cheb Hasni, je vis encore Mardi 27 octobre, 20h00 Cinéma Alice Guy Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-27T20:00:00+01:00 – 2026-10-27T23:00:00+01:00

Fin : 2026-10-27T20:00:00+01:00 – 2026-10-27T23:00:00+01:00

Cheb Hasni, roi du raï et icône de toute une génération, livre ici son dernier entretien et le seul jamais filmé avant son assassinat dans une rue d’Oran en 1994 à l’âge de 26 ans. Après avoir entonné les chants de l’amour et des tourments sociaux, il était l’étendard d’une jeunesse en quête d’espoir dans une Algérie meurtrie par la décennie noire.

Ce portrait est d’autant plus poignant que son réalisateur, Djamel Kelfaoui, figure phare du mouvement pour l’égalité dans les années 80 est décédé peu de temps après la sortie de ce film.

Projection suivie d’un échange avec Naïma Huber-Yahi, historienne spécialiste de l’immigration maghrébine et commissaire de l’exposition Ya Rayi ! Une histoire de la musique raï.

Cinéma Alice Guy 24 Rue Aretha Franklin, 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Cheb Hasni, roi du raï et icône de toute une génération, livre ici son dernier entretien et le seul jamais filmé avant son assassinat dans une rue d’Oran en 1994 à l’âge de 26 ans. Après avoir les de…

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