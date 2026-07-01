Check up vision & Optiques Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne
mardi 11 août 2026 · Association Epicerie Café Le Préau · Roche-Saint-Secret-Béconne
Informations pratiques
Roche-Saint-Secret-Béconne
Check up vision & Optiques
Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:30:00
fin : 2026-08-11 12:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Faites vérifier votre vue avec Aurélie Bruyère, opticienne mobile. Conseils, renouvellement ou commande de lunettes, avec un check up visuel gratuit. Réservé au plus de 16 ans uniquement. Acte non médical.
.
Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 66 99 contact@lepreau26.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Have your eyes checked by Aurélie Bruyère, a mobile optician. Get advice, renew your prescription, or order glasses—all with a free eye exam. For people 16 and older only. This is not a medical service.
L’événement Check up vision & Optiques Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Roche-Saint-Secret-Béconne (Drôme)
- SOIREE JEUX Roche-Saint-Secret-Béconne 17 juillet 2026
- Atelier créatif avec Myriam (4-7ans) Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne 22 juillet 2026
- Marché des Trésors de la Roche Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne 24 juillet 2026
- Récital Antoine Grasse La tête à l’envers Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne 25 juillet 2026
- Atelier poterie (tout public 6+) Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne 3 août 2026