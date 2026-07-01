Check up vision & Optiques Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne

Informations pratiques

Roche-Saint-Secret-Béconne

Check up vision & Optiques

Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:30:00

fin : 2026-08-11 12:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Faites vérifier votre vue avec Aurélie Bruyère, opticienne mobile. Conseils, renouvellement ou commande de lunettes, avec un check up visuel gratuit. Réservé au plus de 16 ans uniquement. Acte non médical.

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Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 66 99 contact@lepreau26.fr

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English :

Have your eyes checked by Aurélie Bruyère, a mobile optician. Get advice, renew your prescription, or order glasses—all with a free eye exam. For people 16 and older only. This is not a medical service.

L’événement Check up vision & Optiques Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux