Chemin vers… Les Terres d’outre-mer… Vwalié… Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen
vendredi 18 septembre 2026 · Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) · Caen
Informations pratiques
Caen
Chemin vers… Les Terres d’outre-mer… Vwalié…
Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 11:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Le Kollektif M Kréol porté par les associations Pays des Miroirs Productions, l’Organisation de la Médiation Culturelle Maritime, Coque Nomade Fraternité et Quelle Chouette Planète avec le soutien de l’Académie de Normandie, vous propose de découvrir les récits inspirants et inclusifs.
Le Kollektif M Kréol porté par les associations Pays des Miroirs Productions, l’Organisation de la Médiation Culturelle Maritime, Coque Nomade Fraternité et Quelle Chouette Planète avec le soutien de l’Académie de Normandie, vous propose de découvrir les récits inspirants et inclusifs de son programme KRÉOL Days et de son projet CHEMIN VERS… LES TERRES D’OUTRE-MER… VWALIÉ…
Cédric Duchemann • Dominique Larose • Béatrice Civaton, • Leila Séri-Hartel • Aimée Gaïa • Eline Duval • Jean-Luc Nesta Mondélice • Julien Baroni • Joël Pellegrini • CèO • Fabrice Di Falco • Annick Tangorra • Mario Canonge • Franck Nicolas • Boris Reine Adélaïde
Kollektif M Kréol .
Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Chemin vers… Les Terres d’outre-mer… Vwalié…
The Kollektif M Kréol, organised by the associations Pays des Miroirs Productions, the Organisation de la Médiation Culturelle Maritime, Coque Nomade Fraternité and Quelle Chouette Planète, with the support of the Académie de Normandie, invites you to discover these inspiring and inclusive stories.
L’événement Chemin vers… Les Terres d’outre-mer… Vwalié… Caen a été mis à jour le 2026-07-21 par Calvados Attractivité
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