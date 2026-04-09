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Chemins de l’étrange Tiers Lieux « Faire Liens » Paris

Chemins de l’étrange Tiers Lieux « Faire Liens » Paris

Chemins de l’étrange Tiers Lieux « Faire Liens » Paris jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Tiers Lieux "Faire Liens"

Adresse : 44 rue du Docteur Finlay

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Tarif : <p>Inscription conseillée pour faciliter l'organisation de la contée.</p>

Incroyable ce que la vie réserve de surprises, avec la contribution de quelques auteurs et un peu d’imagination. Avec la conteuse Anne Paoli, vous voyagerez de Béarn en Provence ou en Normandie. Vous multiplierez les rencontres. Etres humaines, animaux, plantes ou objets, le monde est rarement aussi simple qu’il n’y parait !

Incroyable ce que la vie réserve de surprises …. embarquez vous dans le monde des contes fantastiques et frissonnez avec la conteuse Anne Paoli.
Le jeudi 21 mai 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit

Inscription conseillée pour faciliter l’organisation de la contée.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-21T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T18:00:00+02:00_2026-05-21T19:30:00+02:00

Tiers Lieux « Faire Liens » 44 rue du Docteur Finlay  75015 Paris
https://agedordefrance.fr/event/chemins-de-letrange/ +33153246740 agedor@agedordefrance.com


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