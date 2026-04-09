Incroyable ce que la vie réserve de surprises, avec la contribution de quelques auteurs et un peu d’imagination. Avec la conteuse Anne Paoli, vous voyagerez de Béarn en Provence ou en Normandie. Vous multiplierez les rencontres. Etres humaines, animaux, plantes ou objets, le monde est rarement aussi simple qu’il n’y parait !

Incroyable ce que la vie réserve de surprises …. embarquez vous dans le monde des contes fantastiques et frissonnez avec la conteuse Anne Paoli.

Le jeudi 21 mai 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit

Inscription conseillée pour faciliter l’organisation de la contée.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-21T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T18:00:00+02:00_2026-05-21T19:30:00+02:00

Tiers Lieux « Faire Liens » 44 rue du Docteur Finlay 75015 Paris

https://agedordefrance.fr/event/chemins-de-letrange/ +33153246740 agedor@agedordefrance.com



Afficher la carte du lieu Tiers Lieux « Faire Liens » et trouvez le meilleur itinéraire

