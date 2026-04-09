Chemins de l’étrange Tiers Lieux « Faire Liens » Paris
Chemins de l’étrange Tiers Lieux « Faire Liens » Paris jeudi 21 mai 2026.
Incroyable ce que la vie réserve de surprises, avec la contribution de quelques auteurs et un peu d’imagination. Avec la conteuse Anne Paoli, vous voyagerez de Béarn en Provence ou en Normandie. Vous multiplierez les rencontres. Etres humaines, animaux, plantes ou objets, le monde est rarement aussi simple qu’il n’y parait !
Incroyable ce que la vie réserve de surprises …. embarquez vous dans le monde des contes fantastiques et frissonnez avec la conteuse Anne Paoli.
Le jeudi 21 mai 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit
Inscription conseillée pour faciliter l’organisation de la contée.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-21T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T18:00:00+02:00_2026-05-21T19:30:00+02:00
Tiers Lieux « Faire Liens » 44 rue du Docteur Finlay 75015 Paris
https://agedordefrance.fr/event/chemins-de-letrange/ +33153246740 agedor@agedordefrance.com
Afficher la carte du lieu Tiers Lieux « Faire Liens » et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026