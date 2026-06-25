Chess’calade Arkose Chevaleret Paris

Si les échecs font monter ton taux de cortisol, on refait descendre ça avec une dose de sport.

LE CONCEPT

Une heure d’escalade et une heure d’échecs. Tu peux remporter des points dans les deux disciplines. Les quatre personnes qui ont le plus de points se qualifient pour la finale.

1. LA QUALIF : tout le monde joue

– 1h de bloc : 15 pistes montées spécialement pour la soirée et accessibles à tous niveaux.

Chaque piste vaut un point. Tu as une heure pour en faire le maximum.

– 1h d’échecs : 5 parties en blitz dans un tournoi ouvert aux débutants. Une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points, et une défaite 1 point.

2. LA FINALE : dernier carré, nouvelles règles

Les 4 finalistes s’affrontent en demi-finale et finale sur un nouveau format : timer accroché au mur cadence 7 + 2. Il faut grimper pour empêcher son temps de s’écouler.

C’EST POUR QUI ?

Tu as déjà joué une fois sur chess.com ou grimpé une piste dans ta vie, c’est bon tu es qualifié pour venir. On est là pour l’adrénaline, les rencontres et passer un bon moment.

Tournoi d’échecs et d’escalade tous niveaux

Le jeudi 25 juin 2026

de 19h30 à 22h30

gratuit sous condition

Inscription 10€ boisson incluse (bières, softs, cidres).

Gratuit pour les femmes.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-26T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T19:30:00+02:00_2026-06-25T22:30:00+02:00

Arkose Chevaleret 181 rue du Chevaleret 75013 Paris

https://chessagenda.com/events/0ed45b0f-b5b3-498c-9b99-ee3eb8c848cd chess@wit.paris



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