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Chet Baker Tribute / Riccardo Del Fra Quartet, JASS CLUB, Paris

jeudi 17 septembre 2026 · JASS CLUB · Paris

Chet Baker Tribute / Riccardo Del Fra Quartet, JASS CLUB, Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
JASS CLUB
Adresse
141 Rue de Tolbiac, Paris
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€ | Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€

Chet Baker Tribute / Riccardo Del Fra Quartet Jeudi 17 septembre, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€ | Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T19:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-17T21:30:00+02:00 – 2026-09-17T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Riccardo Del Fra rend hommage à la légende du jazz Chet Baker, connu pour sa trompette suave et sa voix d’une rare sensibilité. Riccardo l’a accompagné durant les années 1980 et a donc développé une compréhension profonde de son style unique. Cette période de collaboration a profondément marqué sa carrière, et lui a permis d’explorer en profondeur l’univers de la musique de Chet Baker. Pour l’occasion il invite le trompettiste allemand Bill Petry, étoile montante du jazz ! **Bill Petry** / trompette **Carl Svensson** / guitare **Carl-Henri Morisset** / piano **Riccardo Del Fra** / contrebasse

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/603-Hommage-a-Chet-Baker-Riccardo-Del-Fra-Quartet?session=603 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/604-Hommage-a-Chet-Baker-Riccardo-Del-Fra-Quartet?session=604 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS
Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H
Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H
Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H
CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR
19h30 & 21h30Riccardo Del Fra rend hommage à la légende du jazz Chet Baker, connu pour sa trompette suave et sa voix d’une rare sensibilité.Riccardo l’a accompagné durant les années 1980 et a donc …

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