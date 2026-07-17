Chet Baker Tribute / Riccardo Del Fra Quartet, JASS CLUB, Paris

Informations pratiques

Chet Baker Tribute / Riccardo Del Fra Quartet Jeudi 17 septembre, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€ | Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T19:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T21:30:00+02:00 – 2026-09-17T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Riccardo Del Fra rend hommage à la légende du jazz Chet Baker, connu pour sa trompette suave et sa voix d’une rare sensibilité. Riccardo l’a accompagné durant les années 1980 et a donc développé une compréhension profonde de son style unique. Cette période de collaboration a profondément marqué sa carrière, et lui a permis d’explorer en profondeur l’univers de la musique de Chet Baker. Pour l’occasion il invite le trompettiste allemand Bill Petry, étoile montante du jazz ! **Bill Petry** / trompette **Carl Svensson** / guitare **Carl-Henri Morisset** / piano **Riccardo Del Fra** / contrebasse

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/603-Hommage-a-Chet-Baker-Riccardo-Del-Fra-Quartet?session=603 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/604-Hommage-a-Chet-Baker-Riccardo-Del-Fra-Quartet?session=604 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Riccardo Del Fra rend hommage à la légende du jazz Chet Baker, connu pour sa trompette suave et sa voix d’une rare sensibilité.Riccardo l’a accompagné durant les années 1980 et a donc …