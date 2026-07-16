Chet Baker Tribute / Riccardo Del Fra Quartet JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Riccardo a accompagné Chet Baker durant les années 1980 et a donc développé une compréhension profonde de son style unique. Cette période de collaboration a profondément marqué sa carrière, et lui a permis d’explorer en profondeur l’univers de la musique de Chet Baker.

Pour l’occasion il invite le trompettiste allemand Bill Petry, étoile montante du jazz !

Bill Petry / trompette

Carl Svensson / guitare

Carl-Henri Morisset / piano

Riccardo Del Fra / contrebasse

Riccardo Del Fra, ancien contrebassiste de Chet Baker, rend hommage à cette légende du jazz, connu pour sa trompette suave et sa voix d’une rare sensibilité.

Le jeudi 17 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 17 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-17T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T19:30:00+02:00_2026-09-17T20:30:00+02:00;2026-09-17T21:30:00+02:00_2026-09-17T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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