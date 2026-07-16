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Chet Baker Tribute / Riccardo Del Fra Quartet JASS CLUB PARIS Paris

jeudi 17 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris

Chet Baker Tribute / Riccardo Del Fra Quartet JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
JASS CLUB PARIS
Adresse
141 Rue de Tolbiac
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 10 à 19 euros.</p>

Riccardo a accompagné Chet Baker durant les années 1980 et a donc développé une compréhension profonde de son style unique. Cette période de collaboration a profondément marqué sa carrière, et lui a permis d’explorer en profondeur l’univers de la musique de Chet Baker.

Pour l’occasion il invite le trompettiste allemand Bill Petry, étoile montante du jazz !

Bill Petry / trompette

Carl Svensson / guitare

Carl-Henri Morisset / piano

Riccardo Del Fra / contrebasse

Riccardo Del Fra, ancien contrebassiste de Chet Baker, rend hommage à cette légende du jazz, connu pour sa trompette suave et sa voix d’une rare sensibilité.
Le jeudi 17 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
Le jeudi 17 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-17T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T19:30:00+02:00_2026-09-17T20:30:00+02:00;2026-09-17T21:30:00+02:00_2026-09-17T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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