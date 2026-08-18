Chevaleresses La Trinité-sur-Mer
samedi 21 novembre 2026 · La Trinité-sur-Mer
Informations pratiques
La Trinité-sur-Mer
Chevaleresses
Espace Culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21 22:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Chevaleresses, c’est un coup de poing salvateur, une œuvre lumineuse, poétique et politique, écrite et interprétée par Nolwenn Le Doth, au service d’une libération de la parole des femmes toujours à conquérir.
Il y a le grand-frère. Et la petite sœur. C’est une histoire de famille. Particulière et terriblement banale.
C’est l’histoire d’un inceste. Une histoire de lignée et de tout ce qui recommence. Une histoire de société aussi et de tout ce qui recommence.
La bouche s’ouvre, le silence éclate, la parole s’impose, nécessaire. Et elle jaillit pour raconter le combat d’une chevaleresse, les rouages d’une mécanique traumatique, l’urgence de sortir du tabou, raconter tout ce qui nous dépasse. Et surtout, tout ce qu’on peut dépasser.
C’est l’histoire de ce dont on est capable. Se relever. Être libre.
Dès 14 ans
Durée 1h15 .
Espace Culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00
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English :
L’événement Chevaleresses La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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