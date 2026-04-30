Chevauchée sous les étoiles by Laurent Douziech Spectacle équestre & Festivités du 14 juillet Route d’Issigeac Villeréal
Chevauchée sous les étoiles by Laurent Douziech Spectacle équestre & Festivités du 14 juillet Route d’Issigeac Villeréal mardi 14 juillet 2026.
Villeréal
Chevauchée sous les étoiles by Laurent Douziech Spectacle équestre & Festivités du 14 juillet
Route d’Issigeac Hippodrome du Pesquié Bas Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Accès à l’hippodrome à partir de 18h.
Maquillage gratuit pour les enfants.
Restauration sur place avec Food Trucks et buvette (pique nique interdit sur le site)
A partir de 20h30 spectacle équestre par la troupe de Laurent Douziech.
Un spectacle rythmé où chevaux et voltige aérienne s’entrelacent dans une performance pleine d’énergie.
À l’issue du spectacle, ne manquez pas la retraite aux flambeaux qui partira de l’hippodrome à 22h30, encadrée par les pompiers de Villeréal.
Le cortège passera dans la bastide et rejoindra le stade de rugby où les feux d’artifice seront lancés à 23h30. .
Route d’Issigeac Hippodrome du Pesquié Bas Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 86 09 01 chevalnotreami47@hotmail.com
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English : Chevauchée sous les étoiles by Laurent Douziech Spectacle équestre & Festivités du 14 juillet
L’événement Chevauchée sous les étoiles by Laurent Douziech Spectacle équestre & Festivités du 14 juillet Villeréal a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coeur de Bastides
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