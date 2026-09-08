Chez Kantina, Le Passage à Niveaux, Béthune
samedi 12 septembre 2026 · Le Passage à Niveaux · Béthune
Informations pratiques
Chez Kantina Samedi 12 septembre, 19h00 Le Passage à Niveaux Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T20:00:00+02:00
DIRECTION LES ÉTATS-UNIS ! Chez Kantina vous embarque de l’autre côté de l’Atlantique pour un repas 100 % américain.
Tarif adulte : 25€ – Tarif enfant (- de 10 ans) : 12€
Sur réservation : https://www.helloasso.com/associations/le-passage-a-niveaux/evenements/le-banquet-du-far-west
Le Passage à Niveaux 30 rue Henri Barbusse 62400 Béthune Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cats-lenvol.com/le-passage-a-niveaux/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/p/Le-Passage-%C3%A0-Niveaux-100085677721279/?locale=fr_FR »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/le-passage-a-niveaux/evenements/le-banquet-du-far-west »}]
Le Banquet du Far West – Repas à l’américaine Pas-de-Calais
DR
À voir aussi à Bethune (Pas-de-Calais)
- Epiphytes – Compagnie Les Chaussons Rouges, Le Passage à Niveaux, Béthune 11 septembre 2026
- Friandises velicyclopédiques – Vincent Warin – Compagnie 3.6/3.4 et La Banda de Chez Kantins, Le Passage à Niveaux, Béthune 11 septembre 2026
- J’attends – Compagnie Nuvole, Le Passage à Niveaux, Béthune 12 septembre 2026
- Jeffy et Emy Stars – In Illo Tempore, Le Passage à Niveaux, Béthune 12 septembre 2026
- Concert Matt Van T., Le Passage à Niveaux, Béthune 12 septembre 2026