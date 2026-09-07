Friandises velicyclopédiques – Vincent Warin – Compagnie 3.6/3.4 et La Banda de Chez Kantins, Le Passage à Niveaux, Béthune

Informations pratiques

Friandises velicyclopédiques – Vincent Warin – Compagnie 3.6/3.4 et La

Banda de Chez Kantins Vendredi 11 septembre, 20h15 Le Passage à Niveaux Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:15:00+02:00 – 2026-09-11T20:55:00+02:00

Fin : 2026-09-11T20:15:00+02:00 – 2026-09-11T20:55:00+02:00

Friandises Vélicyclopédiques, c’est la rencontre inattendue entre le BMX et la musique live. À partir d’une partition chorégraphique écrite pour les vélos, la banda de Chez Kantina crée avec les riders une performance unique, imaginée spécialement pour le lieu qui l’accueille. Une création éphémère, vivante et collaborative à découvrir le temps d’un spectacle.

Le Passage à Niveaux 30 rue Henri Barbusse 62400 Béthune Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cats-lenvol.com/le-passage-a-niveaux/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/p/Le-Passage-%C3%A0-Niveaux-100085677721279/?locale=fr_FR »}]

BMX et musique live Pas-de-Calais

Antoine Fontaine