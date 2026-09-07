Friandises velicyclopédiques – Vincent Warin – Compagnie 3.6/3.4 et La Banda de Chez Kantins, Le Passage à Niveaux, Béthune
vendredi 11 septembre 2026 · Le Passage à Niveaux · Béthune
Informations pratiques
Friandises velicyclopédiques – Vincent Warin – Compagnie 3.6/3.4 et La
Banda de Chez Kantins Vendredi 11 septembre, 20h15 Le Passage à Niveaux Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T20:15:00+02:00 – 2026-09-11T20:55:00+02:00
Fin : 2026-09-11T20:15:00+02:00 – 2026-09-11T20:55:00+02:00
Friandises Vélicyclopédiques, c’est la rencontre inattendue entre le BMX et la musique live. À partir d’une partition chorégraphique écrite pour les vélos, la banda de Chez Kantina crée avec les riders une performance unique, imaginée spécialement pour le lieu qui l’accueille. Une création éphémère, vivante et collaborative à découvrir le temps d’un spectacle.
Le Passage à Niveaux 30 rue Henri Barbusse 62400 Béthune Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cats-lenvol.com/le-passage-a-niveaux/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/p/Le-Passage-%C3%A0-Niveaux-100085677721279/?locale=fr_FR »}]
BMX et musique live Pas-de-Calais
Antoine Fontaine
À voir aussi à Bethune (Pas-de-Calais)
- Epiphytes – Compagnie Les Chaussons Rouges, Le Passage à Niveaux, Béthune 11 septembre 2026
- J’attends – Compagnie Nuvole, Le Passage à Niveaux, Béthune 12 septembre 2026
- Jeffy et Emy Stars – In Illo Tempore, Le Passage à Niveaux, Béthune 12 septembre 2026
- Chez Kantina, Le Passage à Niveaux, Béthune 12 septembre 2026
- Concert Matt Van T., Le Passage à Niveaux, Béthune 12 septembre 2026