Concert Matt Van T., Le Passage à Niveaux, Béthune

Informations pratiques

Concert Matt Van T. Samedi 12 septembre, 20h30 Le Passage à Niveaux Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

« Un savoureux blend de Country music : efficace comme un tube Honky-tonk ronflant dans un vieux transistor, épique comme un hymne d’Out- law, fiévreux tel un shoot de Hillbilly à la crème de bourbon ! »

Matt Van T. est un enfant de la campagne. Le rail qui perce le maïs, les vieilles filatures abandonnées et le vaste horizon de nuages blancs qui s’échappe au dessus des champs de blé, sont autant d’images qui rapellent un paysage rural américain et inspirent le personnage…

Le Passage à Niveaux 30 rue Henri Barbusse 62400 Béthune Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cats-lenvol.com/le-passage-a-niveaux/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/p/Le-Passage-%C3%A0-Niveaux-100085677721279/?locale=fr_FR »}]

country music Pas-de-Calais

DR