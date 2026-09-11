Visite guidée des théâtres de Béthune, La Comédie de Béthune, Béthune
samedi 19 septembre 2026 · La Comédie de Béthune · Béthune
Informations pratiques
Visite guidée des théâtres de Béthune 19 et 20 septembre La Comédie de Béthune Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Théâtre municipal et la Comédie de Béthune lors d’une visite guidée commune.
La Comédie de Béthune 138 rue du 11 Novembre, 62400 Béthune, France Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321632919 http://www.comediedebethune.org La Comédie de Béthune a été construit en 1999. Il a été créé en 1982 par Jean-Louis Martin-Barbaz sous le nom de Théâtre des Pays du Nord et baptisé Comédie de Béthune par Agathe Alexis et Alain Alexis Barsacq. Il est dirigé par Cécile Backès.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Théâtre municipal et la Comédie de Béthune lors d’une visite guidée commune.
© DR
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