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Jeffy et Emy Stars – In Illo Tempore, Le Passage à Niveaux, Béthune

samedi 12 septembre 2026 · Le Passage à Niveaux · Béthune

Jeffy et Emy Stars – In Illo Tempore, Le Passage à Niveaux, Béthune

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Le Passage à Niveaux
Adresse
30 rue Henri Barbusse 62400 Béthune
Ville
62400 Béthune
Département
Pas-de-Calais

Jeffy et Emy Stars – In Illo Tempore Samedi 12 septembre, 18h00 Le Passage à Niveaux Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:40:00+02:00
Fin : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:40:00+02:00

Jeffy STARS est champion international de cascade, il est accompagné de sa charmante assistante Emy STARS. Ce duo irrésistible nous emmène dans une suite de numéros d’équilibre, rythmée au son de rock’n roll. Humour piquant et précisions approximatives au rendez- vous !

Le Passage à Niveaux 30 rue Henri Barbusse 62400 Béthune Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cats-lenvol.com/le-passage-a-niveaux/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/p/Le-Passage-%C3%A0-Niveaux-100085677721279/?locale=fr_FR »}]
théâtre burlesque, acrobatique et international Pas-de-Calais

DR

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