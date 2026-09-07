Jeffy et Emy Stars – In Illo Tempore, Le Passage à Niveaux, Béthune

Informations pratiques

Jeffy et Emy Stars – In Illo Tempore Samedi 12 septembre, 18h00 Le Passage à Niveaux Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:40:00+02:00

Fin : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:40:00+02:00

Jeffy STARS est champion international de cascade, il est accompagné de sa charmante assistante Emy STARS. Ce duo irrésistible nous emmène dans une suite de numéros d’équilibre, rythmée au son de rock’n roll. Humour piquant et précisions approximatives au rendez- vous !

Le Passage à Niveaux 30 rue Henri Barbusse 62400 Béthune Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cats-lenvol.com/le-passage-a-niveaux/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/p/Le-Passage-%C3%A0-Niveaux-100085677721279/?locale=fr_FR »}]

théâtre burlesque, acrobatique et international Pas-de-Calais

DR