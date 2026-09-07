J’attends – Compagnie Nuvole, Le Passage à Niveaux, Béthune
samedi 12 septembre 2026 · Le Passage à Niveaux · Béthune
Informations pratiques
J’attends – Compagnie Nuvole Samedi 12 septembre, 17h00 Le Passage à Niveaux Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T17:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T17:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:30:00+02:00
Deux trapézistes reviennent de leur balade et retrouvent leur habitat. Ils vous surprendront avec leur routine dans les airs. Suspensions du quotidien, acrobaties, notes de musique et quelques coups de pinceau suspendus viendront animer ce tableau aérien.
Le Passage à Niveaux 30 rue Henri Barbusse 62400 Béthune Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cats-lenvol.com/le-passage-a-niveaux/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/p/Le-Passage-%C3%A0-Niveaux-100085677721279/?locale=fr_FR »}]
performance circassienne, musicale et plastique Pas-de-Calais
DR
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