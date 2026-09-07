Epiphytes – Compagnie Les Chaussons Rouges, Le Passage à Niveaux, Béthune

Informations pratiques

Epiphytes – Compagnie Les Chaussons Rouges Vendredi 11 septembre, 19h00 Le Passage à Niveaux Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:45:00+02:00

Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:45:00+02:00

Épiphytes est un spectacle de cirque destiné à l’espace public, interprété par quatre danseuses-acrobates sur une structure métallique à grande hauteur. Le spectacle réconcilie la dualité entre l’inanimé et l’animé, pour faire surgir le côté organique des agrès de cirque, conçus comme des sculptures géantes.

Le Passage à Niveaux 30 rue Henri Barbusse 62400 Béthune Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cats-lenvol.com/le-passage-a-niveaux/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/p/Le-Passage-%C3%A0-Niveaux-100085677721279/?locale=fr_FR »}]

danse-acrobatie aérienne Pas-de-Calais

Antoine Fontaine