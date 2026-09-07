Epiphytes – Compagnie Les Chaussons Rouges, Le Passage à Niveaux, Béthune
vendredi 11 septembre 2026 · Le Passage à Niveaux · Béthune
Informations pratiques
Epiphytes – Compagnie Les Chaussons Rouges Vendredi 11 septembre, 19h00 Le Passage à Niveaux Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:45:00+02:00
Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:45:00+02:00
Épiphytes est un spectacle de cirque destiné à l’espace public, interprété par quatre danseuses-acrobates sur une structure métallique à grande hauteur. Le spectacle réconcilie la dualité entre l’inanimé et l’animé, pour faire surgir le côté organique des agrès de cirque, conçus comme des sculptures géantes.
Le Passage à Niveaux 30 rue Henri Barbusse 62400 Béthune Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cats-lenvol.com/le-passage-a-niveaux/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/p/Le-Passage-%C3%A0-Niveaux-100085677721279/?locale=fr_FR »}]
danse-acrobatie aérienne Pas-de-Calais
Antoine Fontaine
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