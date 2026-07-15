UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Romorantin-Lanthenay

Chicago Blues Festival 2026 Romorantin-Lanthenay

jeudi 3 décembre 2026 · Romorantin-Lanthenay

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
16 Avenue de Paris
Ville
41200 Romorantin-Lanthenay
Département
Loir-et-Cher
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Romorantin-Lanthenay

Chicago Blues Festival 2026

16 Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 20:30:00
fin : 2026-12-03 22:30:00

Date(s) :
2026-12-03

56e édition back to Mississippi !
Avec Zac Harmon (guitare/chant) ; Kingston Livingston (guitare) ; Lady Adrena (chant) ;
Nate Robinson (basse) ; Cory Lacy (clavier) ; Gino Iglehart (batterie).
Concert organisé en partenariat avec La Maison du Blues de Châtres-sur-Cher.
La tournée 2026 du Chicago Blues Festival célèbre ses 56 ans avec un retour aux sources, au cœur du delta du Mississippi, en mettant à l’honneur des artistes de Jackson. Placée sous la direction de Zac Harmon, figure majeure du blues contemporain, cette édition met l’accent sur la transmission et la nouvelle génération… 25  .

16 Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 42 20  pyramide@romorantin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

56th Edition: Back to Mississippi!
Featuring Zac Harmon (guitar/vocals); Kingston Livingston (guitar); Lady Adrena (vocals);
Nate Robinson (bass); Cory Lacy (keyboards); Gino Iglehart (drums).
Concert organized in partnership with La Maison du Blues in Châteaux-sur-Cher.

L’événement Chicago Blues Festival 2026 Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-15 par ADT41

À voir aussi à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher)