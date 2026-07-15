Chicago Blues Festival 2026 Romorantin-Lanthenay
jeudi 3 décembre 2026 · Romorantin-Lanthenay
Informations pratiques
Romorantin-Lanthenay
Chicago Blues Festival 2026
16 Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 20:30:00
fin : 2026-12-03 22:30:00
Date(s) :
2026-12-03
56e édition back to Mississippi !
Avec Zac Harmon (guitare/chant) ; Kingston Livingston (guitare) ; Lady Adrena (chant) ;
Nate Robinson (basse) ; Cory Lacy (clavier) ; Gino Iglehart (batterie).
Concert organisé en partenariat avec La Maison du Blues de Châtres-sur-Cher.
La tournée 2026 du Chicago Blues Festival célèbre ses 56 ans avec un retour aux sources, au cœur du delta du Mississippi, en mettant à l’honneur des artistes de Jackson. Placée sous la direction de Zac Harmon, figure majeure du blues contemporain, cette édition met l’accent sur la transmission et la nouvelle génération… 25 .
16 Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 42 20 pyramide@romorantin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
56th Edition: Back to Mississippi!
Featuring Zac Harmon (guitar/vocals); Kingston Livingston (guitar); Lady Adrena (vocals);
Nate Robinson (bass); Cory Lacy (keyboards); Gino Iglehart (drums).
Concert organized in partnership with La Maison du Blues in Châteaux-sur-Cher.
L’événement Chicago Blues Festival 2026 Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-15 par ADT41
À voir aussi à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher)
- Musée de Sologne, Musée de Sologne, Romorantin-Lanthenay 19 septembre 2026
- Découvertes Sologne Nature Le brame du Cerf’rial lover Romorantin-Lanthenay 19 septembre 2026
- Fantasmagloria Romorantin-Lanthenay 15 octobre 2026
- Les marchands d’étoiles Romorantin-Lanthenay 5 novembre 2026