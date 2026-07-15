Informations pratiques

Romorantin-Lanthenay

Chicago Blues Festival 2026

16 Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:30:00

fin : 2026-12-03 22:30:00

Date(s) :

2026-12-03

56e édition back to Mississippi !

Avec Zac Harmon (guitare/chant) ; Kingston Livingston (guitare) ; Lady Adrena (chant) ;

Nate Robinson (basse) ; Cory Lacy (clavier) ; Gino Iglehart (batterie).

Concert organisé en partenariat avec La Maison du Blues de Châtres-sur-Cher.

La tournée 2026 du Chicago Blues Festival célèbre ses 56 ans avec un retour aux sources, au cœur du delta du Mississippi, en mettant à l’honneur des artistes de Jackson. Placée sous la direction de Zac Harmon, figure majeure du blues contemporain, cette édition met l’accent sur la transmission et la nouvelle génération… 25 .

16 Avenue de Paris Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 42 20 pyramide@romorantin.fr

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English :

56th Edition: Back to Mississippi!

Featuring Zac Harmon (guitar/vocals); Kingston Livingston (guitar); Lady Adrena (vocals);

Nate Robinson (bass); Cory Lacy (keyboards); Gino Iglehart (drums).

Concert organized in partnership with La Maison du Blues in Châteaux-sur-Cher.

L’événement Chicago Blues Festival 2026 Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-15 par ADT41