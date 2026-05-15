Chloé Birds & Armelle Yons Peniche Marcounet Paris

Les artistes de cette soirée :

Chloé Birds – La Claque

Chloé Birds joue avec des mots souvent en déséquilibre, qui surprennent et qui changent de cap pour évoquer la relativité de la vie et les paradoxes de ce monde. Rien n’est acquis, tout est fragile, l’édifice tremble et c’est cette complexité apparente qui rend la vie si brute et si sensuelle.

Parfois sensible, parfois drôle, dure et douce à la fois, elle donne à la noirceur un sourire léger. Elle parle d’elle et de nous, complice avec son public, passant d’un cynisme grinçant à une tendresse absolue. Toutes les claques de la vie, que l’on prend, que l’on donne. Les bonnes les mauvaises. La claque qui a marqué notre vie, celle qui nous a séché, celle qui nous a fait changer de cap.

La claque d’un amour rencontré, de la perte d’un être aimé, d’un amant qui nous a fait tout quitter, d’un burn out professionnel ou d’une séparation. La claque qui nous a décidé à changer de vie, à partir, à tout quitter, à claquer la porte de notre vie passée.

Celle qui fait qu’on pourrait tout laisser derrière nous, reprendre à zéro, et tout recommencer.

Armelle Yons « Mon secret, l’essentiel »

Après avoir interprété les grands classiques de la chanson française dans l’hexagone et à l’étranger, Armelle Yons ose et se réinvente. L’écriture de ses propres textes, mis en musique par le duo La Bestiole, a donné naissance à «Mon secret», son premier album parut début 2024. Armelle y associe son amour des mots et cette énergie scénique qui est sa marque de fabrique. Dans une épure musicale, Armelle, accompagnée par le groupe LA BESTIOLE ( Olivier Azzano aux guitares et Delphine Labey au cajon ), mettra à nu son secret pour vous en dévoiler son « essentiel » en formule électro-acoustique.

Chloé Birds & Armelle Yons en Live sur la Péniche Marcounet !

Le mercredi 27 mai 2026

de 20h00 à 22h00

payant Prévente standard : 10 EUR

Tarif sur place : 12 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-28T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T20:00:00+02:00_2026-05-27T22:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



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