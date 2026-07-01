CHLOE OLIVERES, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

CHLOE OLIVERES Vendredi 15 janvier 2027, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

17€ / 11,5€ / 8,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-15T20:30:00+01:00 – 2027-01-15T21:30:00+01:00

Fin : 2027-01-15T20:30:00+01:00 – 2027-01-15T21:30:00+01:00

Chloé Oliveres monte sur scène comme elle sait si bien le faire : avec humour, culot et une sincérité désarmante, pour nous embarquer dans un spectacle aussi drôle que touchant — une soirée prometteuse en perspective.

« Les Mères poules ne font pas des mouettes. Mais parfois, si. C’est une enquête intime et culottée sur ma lignée maternelle, sur ma branche de travers : mon côté Wertheimer.

Est-ce que l’anxiété, c’est matrilinéaire, comme la judéité ? Freud a dit : « C’est la faute à ta mère si t’es tombée par terre. » Et tout le monde l’a cru. Mais elles ont fait comme elles ont pu, nos aïeules, avec le patriarcat, tout ça.

Ce qui était, au départ, une enquête sur mon arrière-grand-mère devient, au fil du spectacle, une rencontre avec ma mère.

Je ris de moi, je ris d’effroi. Je pleure aussi — il faut bien ça, parfois. Pour que, comme l’a chanté Barbara, elle arrive : La joie de vivre. La joie de vivre. (Ou au moins un peu de sérénité, si c’est pas trop demander). »

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4070 »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.

Mon côté Wertheimer (les mères poules ne font pas des mouettes)

Crédit photo Marina Viguier