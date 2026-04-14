Chocolaterie de Puyricard, Chocolaterie de Puyricard, Aix-en-Provence

Chocolaterie de Puyricard Samedi 6 juin, 09h30 Chocolaterie de Puyricard Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Plongez au cœur de l’univers du chocolat avec la Chocolaterie de Puyricard !

La chocolaterie de Puyricard élabore des chocolats fins dans le plus grand respect des méthodes artisanales, en proposant une centaine de recettes originales. Nous nous sommes aussi spécialisé dans la fabrication des calissons, des macarons, de la guimauve et même des glaces.

Venez découvrir le savoir-faire traditionnel et artisanal des Maîtres Chocolatiers de notre chocolaterie : techniques du moulage, de l’enrobage, du trempage de Palets d’Or, fabrication de calissons… et bien sûr, dégustez nos meilleures spécialités aux goûts inimitables !

Chocolaterie de Puyricard Avenue Georges de Fabry 13540 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13540 Puyricard Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Découverte du savoir-faire artisanal en chocolaterie avec présentation des techniques de fabrication et dégustation de spécialités.

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