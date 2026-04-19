Choeur et Orgue – XIXe et XXe siècles en France Eglise Saint Hippolyte Paris

La Psalette de Paris vous convie à un concert autour d’un programme pour orgue et choeur.

Répertoire français des XIXe et XXe siècles – Gounod, Duruflé, Ladmirault, Franck.

La Psalette de Paris vous convie à un concert autour d’un programme pour orgue et choeur.

Le dimanche 31 mai 2026

de 15h30 à 18h00

payant

Prévente 13€

Normal 15€

Réduit 13€

Moins 12 ans gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T18:30:00+02:00

fin : 2026-05-31T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T15:30:00+02:00_2026-05-31T18:00:00+02:00

Eglise Saint Hippolyte 27 avenue de Choisy 75013 Paris



Afficher la carte du lieu Eglise Saint Hippolyte et trouvez le meilleur itinéraire

