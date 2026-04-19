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Choeur et Orgue – XIXe et XXe siècles en France Eglise Saint Hippolyte Paris

Choeur et Orgue – XIXe et XXe siècles en France Eglise Saint Hippolyte Paris

Choeur et Orgue – XIXe et XXe siècles en France Eglise Saint Hippolyte Paris dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Eglise Saint Hippolyte

Adresse : 27 avenue de Choisy

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : <p>Prévente 13€</p><p>Normal 15€</p><p>Réduit 13€</p><p>Moins 12 ans gratuit</p>

La Psalette de Paris vous convie à un concert autour d’un programme pour orgue et choeur.

Répertoire français des XIXe et XXe siècles – Gounod, Duruflé, Ladmirault, Franck.

La Psalette de Paris vous convie à un concert autour d’un programme pour orgue et choeur.
Le dimanche 31 mai 2026
de 15h30 à 18h00
payant

Prévente 13€

Normal 15€

Réduit 13€

Moins 12 ans gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T18:30:00+02:00
fin : 2026-05-31T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T15:30:00+02:00_2026-05-31T18:00:00+02:00

Eglise Saint Hippolyte 27 avenue de Choisy  75013 Paris


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