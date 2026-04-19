Choeur et Orgue – XIXe et XXe siècles en France Eglise Saint Hippolyte Paris
Choeur et Orgue – XIXe et XXe siècles en France Eglise Saint Hippolyte Paris dimanche 31 mai 2026.
La Psalette de Paris vous convie à un concert autour d’un programme pour orgue et choeur.
Répertoire français des XIXe et XXe siècles – Gounod, Duruflé, Ladmirault, Franck.
La Psalette de Paris vous convie à un concert autour d’un programme pour orgue et choeur.
Le dimanche 31 mai 2026
de 15h30 à 18h00
payant
Prévente 13€
Normal 15€
Réduit 13€
Moins 12 ans gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T18:30:00+02:00
fin : 2026-05-31T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T15:30:00+02:00_2026-05-31T18:00:00+02:00
Eglise Saint Hippolyte 27 avenue de Choisy 75013 Paris
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