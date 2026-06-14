Choeur Pic’Kanto en concert ! Eglise Saint-Martin des Champs Paris samedi 20 juin 2026.

La chorale Pic’Kanto, constituée d’une quarantaine de femmes et d’hommes sous la direction de Chloé Breillot, vous propose un concert dans lequel vous voyagerez et parcourrez diverses contrées musicales faites de chants profanes, religieux, populaires ou savants.

Un programme varié et plein d’émotions mêlant la profondeur d’une polyphonie basque, le dynamisme d’un chant spirituel sud-africain, l’intensité d’une composition d’Ola Gjeilo, pour finir sur une atmosphère festive et populaire amenée par une mélodie ukrainienne.

La chorale aura la chance d’être accompagnée par différents musiciens (tablas, nay, harmonium, cajon etc…).

L’entrée est libre

Des corbeilles seront à votre disposition à la sortie si vous souhaitez participer aux frais d’organisation.

Le Choeur Pic’Kanto donne son Concert d’été le Samedi 20 juin 2026 à 18h. Vous voyagerez et parcourrez diverses contrées musicales faites de chants , profanes, religieux, populaires ou savants.

Le samedi 20 juin 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T18:00:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00

Eglise Saint-Martin des Champs 36, rue Albert Thomas 75010 Paris

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