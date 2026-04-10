Choir! Choir! Choir! en concert à l’Alhambra pour chanter Queen tous ensemble L’Alhambra Paris

Choir! Choir! Choir! efface les frontières entre la scène et le public. Ici, pas de spectateurs passifs : chacun devient acteur du show. Les paroles sont apprises sur place, les harmonies se construisent en direct, et très vite, la salle entière résonne d’une seule et même voix.

Du premier accord à la dernière note, l’ambiance se transforme en une véritable communion musicale, où habitués comme curieux partagent un moment unique.

Pour cette date parisienne, le collectif revisite le répertoire mythique de Queen. Sans instruments, uniquement portés par les voix du public, les plus grands classiques du groupe prennent une dimension nouvelle, collective et vibrante.

Entre puissance vocale et émotion partagée, cette soirée promet de faire revivre les hymnes intemporels du rock comme jamais auparavant.

Le 30 mai 2026, Choir! Choir! Choir! fera escale à Paris pour une date exceptionnelle. Le collectif canadien investira L’Alhambra le temps d’une soirée placée sous le signe du partage et de la musique. Avec son spectacle « We Will Choir! You », le groupe propose une expérience hors du commun : transformer le public en véritable chorale géante. Leur objectif est simple, mais terriblement efficace : faire chanter tout le monde, ensemble.

Le samedi 30 mai 2026

de 20h00 à 23h00

payant

39,45 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T20:00:00+02:00_2026-05-30T23:00:00+02:00

L’Alhambra 21 Rue Yves Toudic 75010 Paris

https://www.gdp.fr/fr/catalogue/choir-choir-choir-paris-2026-05-30



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