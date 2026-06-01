Chorale tout le monde peut chanter à l’Hôtel de la Marine, Hôtel de la Marine, Paris

Chorale tout le monde peut chanter à l’Hôtel de la Marine Dimanche 21 juin, 16h00 Hôtel de la Marine Paris

En accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

À l’occasion de la fête de la musique le 21 juin 2026, l’association « Tout le monde peut chanter » invite le public à prendre place au sein de sa chorale participative. Entre Dalida, The Beatles ou encore Calogero, laissez-vous porter par les voix du chœur dans la cour d’honneur de l’Hôtel de la Marine. Événement tout public, en accès libre et gratuit, de 16h à 18h.

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France http://www.hotel-de-la-marine.paris

À l’occasion de la fête de la musique le 21 juin 2026, l’association « Tout le monde peut chanter » invite le public à prendre place au sein de sa chorale participative. Entre Dalida, The Beatles ou…

© Pierine Di Giacomo