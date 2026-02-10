Choré Thriller MJC Flacé Mâcon
dimanche 13 septembre 2026 · MJC Flacé · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Choré Thriller
MJC Flacé 108 rue de la Liberté Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 12:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Chorégraphie iconique de l’album le plus vendu de tous les temps, thriller est un monument de la pop culture. Lors de cet atelier, venez apprendre cette chorégraphie qui vous transportera dans l’univers du roi de la pop qui est encore aujourd’hui l’artiste le plus écouté.
Sébastien LAVIGNE, enseignant de danse depuis plus de 25 ans dans de nombreuses disciplines, ancien compétiteur international en danse sportive, créateur de spectacles. .
MJC Flacé 108 rue de la Liberté Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org
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English : Choré Thriller
L’événement Choré Thriller Mâcon a été mis à jour le 2026-07-30 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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