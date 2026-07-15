Christian Legal Etat des lieux Comédie de Limoges Comédie de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Christian Legal Etat des lieux Comédie de Limoges

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18

Et si nous faisions le bilan ? Société, médias, téléréalité, célébrités, chanteurs, acteurs, l’humoriste-imitateur Christian LEGAL dresse son inventaire de Julien DORÉ à PRINCE, de Elton JOHN à AC/DC, de Cyril HANOUNA à Paul MIRABEL, de Philippe CAVERIVIÈRE à Omar SY, en passant par Fabrice LUCHINI, Jean-Luc REICHMANN, Chantal LADESOU ou encore Franck DUBOSC… Christian LEGAL, à la fois pertinent et impertinent, armé d’un humour aiguisé et à travers une écriture subtile, sarcastique, satirique mais jamais vulgaire, vous propose son État des lieux.

Réservation par mail, téléphone ou sur le site internet. (en lien) .

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservasions@lacomediedelimoges.com

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English : Christian Legal Etat des lieux Comédie de Limoges

L’événement Christian Legal Etat des lieux Comédie de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole