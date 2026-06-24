UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Christie Dashiell Journey in Black Festival Éclats d’Émail 2026 Centre Culturel J.Gagnant Limoges

Christie Dashiell Journey in Black Festival Éclats d’Émail 2026 Centre Culturel J.Gagnant Limoges

Christie Dashiell Journey in Black Festival Éclats d’Émail 2026 Centre Culturel J.Gagnant Limoges mercredi 18 novembre 2026.

Lieu
Centre Culturel J.Gagnant
Adresse
7 Avenue Jean Gagnant
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Limoges

Christie Dashiell Journey in Black Festival Éclats d’Émail 2026

Centre Culturel J.Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 18:00:00
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-18

Le 17 novembre 2026, le Centre Culturel Jean-Gagnant accueillera l’avant-première du concert de Christie Dashiell, dans le cadre du 20ème Festival Éclats d’Émail Jazz Edition.

Cette projection mettra à l’honneur l’univers puissant et raffiné de l’une des grandes voix du jazz, révélée récemment sur la scène internationale.   .

Centre Culturel J.Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46  contact@eclatsdemail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Christie Dashiell Journey in Black Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Christie Dashiell Journey in Black Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Limoges Métropole

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)