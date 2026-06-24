Christie Dashiell Journey in Black Festival Éclats d’Émail 2026 Centre Culturel J.Gagnant Limoges
Christie Dashiell Journey in Black Festival Éclats d’Émail 2026 Centre Culturel J.Gagnant Limoges mercredi 18 novembre 2026.
Limoges
Christie Dashiell Journey in Black Festival Éclats d’Émail 2026
Centre Culturel J.Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 18:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Le 17 novembre 2026, le Centre Culturel Jean-Gagnant accueillera l’avant-première du concert de Christie Dashiell, dans le cadre du 20ème Festival Éclats d’Émail Jazz Edition.
Cette projection mettra à l’honneur l’univers puissant et raffiné de l’une des grandes voix du jazz, révélée récemment sur la scène internationale. .
Centre Culturel J.Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com
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English : Christie Dashiell Journey in Black Festival Éclats d’Émail 2026
L’événement Christie Dashiell Journey in Black Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Limoges Métropole
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