Christie Dashiell Journey in Black Festival Éclats d’Émail 2026 Centre Culturel J.Gagnant Limoges

Limoges

Christie Dashiell Journey in Black Festival Éclats d’Émail 2026

Centre Culturel J.Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 18:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Le 17 novembre 2026, le Centre Culturel Jean-Gagnant accueillera l’avant-première du concert de Christie Dashiell, dans le cadre du 20ème Festival Éclats d’Émail Jazz Edition.

Cette projection mettra à l’honneur l’univers puissant et raffiné de l’une des grandes voix du jazz, révélée récemment sur la scène internationale. .

Centre Culturel J.Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

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English : Christie Dashiell Journey in Black Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Christie Dashiell Journey in Black Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Limoges Métropole