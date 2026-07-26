AGENDA · Paris
Christmas jazz night au Bal Blomet Le Bal Blomet Paris
mercredi 9 décembre 2026 · Le Bal Blomet · Paris
Informations pratiques
Chœur de la Maîtrise de Paris
Edwige Parat, chef de chœur
Ensemble Contraste
Arnaud Thorette, Johan Farjot, direction
La Maîtrise de Paris célèbre Noël dans un répétoire Jazz au Bal Blomet
Le mercredi 09 décembre 2026
de 20h00 à 21h30
payant
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-09T21:00:00+01:00
fin : 2026-12-09T22:30:00+01:00
Date(s) : 2026-12-09T20:00:00+02:00_2026-12-09T21:30:00+02:00
Le Bal Blomet 33 rue Blomet 75015 Paris
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