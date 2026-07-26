Christmas jazz night au Bal Blomet Le Bal Blomet Paris

Informations pratiques

Chœur de la Maîtrise de Paris

Edwige Parat, chef de chœur

Ensemble Contraste

Arnaud Thorette, Johan Farjot, direction

La Maîtrise de Paris célèbre Noël dans un répétoire Jazz au Bal Blomet

Le mercredi 09 décembre 2026

de 20h00 à 21h30

payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-09T21:00:00+01:00

fin : 2026-12-09T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-12-09T20:00:00+02:00_2026-12-09T21:30:00+02:00

Le Bal Blomet 33 rue Blomet 75015 Paris

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis



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