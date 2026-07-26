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Christmas jazz night au Bal Blomet Le Bal Blomet Paris

mercredi 9 décembre 2026 · Le Bal Blomet · Paris

Christmas jazz night au Bal Blomet Le Bal Blomet Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Lieu
Le Bal Blomet
Adresse
33 rue Blomet
Ville
75015 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Chœur de la Maîtrise de Paris
Edwige Parat, chef de chœur
Ensemble Contraste
Arnaud Thorette, Johan Farjot, direction

La Maîtrise de Paris célèbre Noël dans un répétoire Jazz au Bal Blomet
Le mercredi 09 décembre 2026
de 20h00 à 21h30
payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-09T21:00:00+01:00
fin : 2026-12-09T22:30:00+01:00
Date(s) : 2026-12-09T20:00:00+02:00_2026-12-09T21:30:00+02:00

Le Bal Blomet 33 rue Blomet  75015 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


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