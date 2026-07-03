Chronique judiciaire #3: procès en appel des assistants parlementaires du RN Maison de la Conversation Paris
mercredi 8 juillet 2026 · Maison de la Conversation · Paris
Informations pratiques
Chronique judiciaire – Procès des assistants parlementaires du Rassemblement National
Après avoir suivi l’affaire en première instance à l’automne 2024, l’autrice Anne Corté est retournée au tribunal suivre le procès en appel des assistants parlementaires du Rassemblement National. Un mois d’audience pour un remake où 11 prévenu·es, face à une nouvelle cour, vont tenter de rebattre les cartes de l’avenir politique du parti et de sa figure présidentiable, Marine Le Pen. Au cœur de l’affaire, toujours la même question brûlante : pendant 10 ans, le parti a-t-il détourné des fonds publics en utilisant les ressources du Parlement européen pour financer sa propre structure ?
Date
Mercredi 8 juillet 2026
Heure
de 20:00 à 21:30
Prix
Prix libre
Intervenante
Anne Corté
Photo : ©Philippe Billard
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site : maisondelaconversation.org
Chronique judiciaire « Procès des assistants parlementaires du RN » par Anne Corté le mercredi 8 juillet : venez écouter le récit immersif du procès en appel de 11 prévenus, un enjeu politique majeur pour l’avenir du parti et de Marine Le Pen.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-09T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T20:00:00+02:00_2026-07-08T21:30:00+02:00
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/chronique-judiciaire-3-proces-en-appel-des-assistant-parlementaires-du-rn-tickets-1992638633794?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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