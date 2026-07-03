Chronique judiciaire #3: procès en appel des assistants parlementaires du RN Maison de la Conversation Paris

Informations pratiques

Chronique judiciaire – Procès des assistants parlementaires du Rassemblement National

Après avoir suivi l’affaire en première instance à l’automne 2024, l’autrice Anne Corté est retournée au tribunal suivre le procès en appel des assistants parlementaires du Rassemblement National. Un mois d’audience pour un remake où 11 prévenu·es, face à une nouvelle cour, vont tenter de rebattre les cartes de l’avenir politique du parti et de sa figure présidentiable, Marine Le Pen. Au cœur de l’affaire, toujours la même question brûlante : pendant 10 ans, le parti a-t-il détourné des fonds publics en utilisant les ressources du Parlement européen pour financer sa propre structure ?

Date

Mercredi 8 juillet 2026

Heure

de 20:00 à 21:30

Prix

Prix libre

Intervenante

Anne Corté

Photo : ©Philippe Billard

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site : maisondelaconversation.org

Chronique judiciaire « Procès des assistants parlementaires du RN » par Anne Corté le mercredi 8 juillet : venez écouter le récit immersif du procès en appel de 11 prévenus, un enjeu politique majeur pour l’avenir du parti et de Marine Le Pen.

Le mercredi 08 juillet 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-09T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T20:00:00+02:00_2026-07-08T21:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/chronique-judiciaire-3-proces-en-appel-des-assistant-parlementaires-du-rn-tickets-1992638633794?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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