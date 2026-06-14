Chucho Valdés Royal Quartet & Invités Théâtre du Châtelet Paris

Impossible d’évoquer Chucho Valdés sans l’associer au jazz afro-cubain – et vice versa. Fils de Bebo Valdés (pianiste et chef d’orchestre, pionnier du mambo), Chucho, également pianiste, fonda le mythique Irakere en 1973 et persévéra de longues années à jouer du jazz dans une île, Cuba, où le moindre courant d’air venu d’Amérique du Nord était généralement considéré comme porteur du bacille impérialiste.

Pour cette obstination, pour le travail de titan qu’il a accompli et pour son influence, qui déborde largement la seule sphère des jazzmen cubains, Chucho est déjà entré dans l’histoire.

Impossible d’évoquer Chucho Valdés sans l’associer au jazz afro-cubain – et vice versa. Fils de Bebo Valdés (pianiste et chef d’orchestre, pionnier du mambo), Chucho, également pianiste, fonda le mythique Irakere en 1973 et persévéra de longues années à jouer du jazz dans une île, Cuba, où le moindre courant d’air venu d’Amérique du Nord était généralement considéré comme porteur du bacille impérialiste.

Pour cette obstination, pour le travail de titan qu’il a accompli et pour son influence, qui déborde largement la seule sphère des jazzmen cubains, Chucho est déjà entré dans l’histoire.

Impossible d’évoquer Chucho Valdés sans l’associer au jazz afro-cubain – et vice versa. Fils de Bebo Valdés (pianiste et chef d’orchestre, pionnier du mambo), Chucho, également pianiste, fonda le mythique Irakere en 1973 et persévéra de longues années à jouer du jazz dans une île, Cuba, où le moindre courant d’air venu d’Amérique du Nord était généralement considéré comme porteur du bacille impérialiste.

Pour cette obstination, pour le travail de titan qu’il a accompli et pour son influence, qui déborde largement la seule sphère des jazzmen cubains, Chucho est déjà entré dans l’histoire.

– Louis-Julien Nicolaou

Pianiste à la technique exceptionnelle, doté d’une vélocité et d’une virtuosité sans pareilles, il enregistre sept albums pour le label Blue Note Records entre 1991 et 2003. Récompensé à de nombreuses reprises aux Grammy Awards autant qu’aux Latin Grammy, il est surtout le fondateur du groupe Irakere qui popularise le jazz afro-cubain dans le monde entier.

Plus d’un demi-siècle après ses débuts, il se produit désormais avec les musiciens du Royal Quartet et accueille de nombreux invités, toutes générations confondues, pour continuer à expérimenter et partager son amour de la musique, sans frontières stylistiques ou esthétiques. Et parce que, à Cuba, tous les concerts s’achèvent en conga, qui désigne à la fois les tambours de bois à long fûts recouverts de peau et une danse originaire d’Afrique à quatre temps, ce concert finira dans une grande fête, pleine de joie !

Chucho Valdés Royal Quartet & Invités pour son 85e anniversaire !

Le mercredi 28 avril 2027

de 20h00 à 21h30

payant

De 10 à 85 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-28T23:00:00+02:00

fin : 2027-04-29T00:30:00+02:00

Date(s) : 2027-04-28T20:00:00+02:00_2027-04-28T21:30:00+02:00

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

https://www.chatelet.com/programmation/26-27/chucho-valdes/ +33140282840 https://www.facebook.com/theatrechatelet https://www.facebook.com/theatrechatelet



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