Ciclic Animation – Ciné-goûter : « Dans mon atelier » à Vendôme, EHPAD la Clairière des Coutis, Vendôme
Ciclic Animation – Ciné-goûter : « Dans mon atelier » à Vendôme, EHPAD la Clairière des Coutis, Vendôme mercredi 17 juin 2026.
Ciclic Animation – Ciné-goûter : « Dans mon atelier » à Vendôme Mercredi 17 juin, 00h00 EHPAD la Clairière des Coutis Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T00:00:00+02:00 – 2026-06-17T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-17T00:00:00+02:00 – 2026-06-17T23:59:00+02:00
Projection suivie d’un goûter préparé par les habitant.es du quartier des Rottes Ciclic Animation – Ciné-goûter : « Dans mon atelier » à Vendôme. Ça bricole, ça découpe, ça crayonne, ça balaie, ça repeint ci ou ça… Voici venir des peintres, dessinateurs ou couturières de tous poils. Ils se suivent et déroulent toute leur créativité dans ce programme qui met à l’honneur les métiers et l’artisanat sous diverses formes. A chacun ses talents, tout est une question d’équilibre ! A partir de 4 ans. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles
EHPAD la Clairière des Coutis 37 Avenue Georges Clemenceau, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Nord Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Projection suivie d’un goûter préparé par les habitant.es du quartier des Rottes Ciclic Animation – Ciné-goûter : « Dans mon atelier » à Vendôme. Ça bricole, ça découpe, ça crayonne, ça balaie, ça repei Cinéma
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