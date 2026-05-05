Ciclic Animation – Ciné-goûter : « Dans mon atelier » à Vendôme Mercredi 17 juin, 00h00 EHPAD la Clairière des Coutis Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T00:00:00+02:00 – 2026-06-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-17T00:00:00+02:00 – 2026-06-17T23:59:00+02:00

Projection suivie d’un goûter préparé par les habitant.es du quartier des Rottes Ciclic Animation – Ciné-goûter : « Dans mon atelier » à Vendôme. Ça bricole, ça découpe, ça crayonne, ça balaie, ça repeint ci ou ça… Voici venir des peintres, dessinateurs ou couturières de tous poils. Ils se suivent et déroulent toute leur créativité dans ce programme qui met à l’honneur les métiers et l’artisanat sous diverses formes. A chacun ses talents, tout est une question d’équilibre ! A partir de 4 ans. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

EHPAD la Clairière des Coutis 37 Avenue Georges Clemenceau, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Nord Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Projection suivie d’un goûter préparé par les habitant.es du quartier des Rottes Ciclic Animation – Ciné-goûter : « Dans mon atelier » à Vendôme. Ça bricole, ça découpe, ça crayonne, ça balaie, ça repei Cinéma