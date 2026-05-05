Ciclic Animation – Clôture de saison à Vendôme, Ciclic Animation3 Allee le Yorktown, Vendôme

Ciclic Animation – Clôture de saison à Vendôme Samedi 4 juillet, 00h00 Ciclic Animation3 Allee le Yorktown Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T00:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-04T00:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Trois temps forts pour clôturer la saison 2025-2026 ! Ciclic Animation – Clôture de saison à Vendôme. Pour la clôture de la saison, Ciclic Animation vous propose trois temps forts : un ciné-conte jeune public L’Odyssée de Choum, une rencontre avec les résidents Ange Potier, et la projection du court métrage Road Trip en présence de sa réalisatrice Marie Vieillevie. Sur réservation

Ciclic Animation3 Allee le Yorktown 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Trois temps forts pour clôturer la saison 2025-2026 ! Ciclic Animation – Clôture de saison à Vendôme. Pour la clôture de la saison, Ciclic Animation vous propose trois temps forts : un ciné-conte jeun Cinéma