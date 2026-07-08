Ciné-café Lillian (2019) Montélimar
dimanche 13 septembre 2026 · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Ciné-café Lillian (2019)
Place du Temple Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 11:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Café offert avant et après la projection pour échanger autour du film lors d’un moment convivial.
Accueil à partir de 10h30 ; film précédé d’une courte présentation.
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Place du Temple Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Coffee will be served before and after the screening so you can discuss the film in a relaxed setting.
Doors open at 10:30 a.m.; the film will be preceded by a brief introduction.
L’événement Ciné-café Lillian (2019) Montélimar a été mis à jour le 2026-07-01 par Montélimar Tourisme Agglomération
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