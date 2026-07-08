Informations pratiques

Montélimar

Ciné-café Lillian (2019)

Place du Temple Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 11:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Café offert avant et après la projection pour échanger autour du film lors d’un moment convivial.

Accueil à partir de 10h30 ; film précédé d’une courte présentation.

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Place du Temple Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Coffee will be served before and after the screening so you can discuss the film in a relaxed setting.

Doors open at 10:30 a.m.; the film will be preceded by a brief introduction.

L’événement Ciné-café Lillian (2019) Montélimar a été mis à jour le 2026-07-01 par Montélimar Tourisme Agglomération