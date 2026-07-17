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Ciné-Café – Lillian, Les Templiers, Montélimar

dimanche 13 septembre 2026 · Les Templiers · Montélimar

Ciné-Café – Lillian, Les Templiers, Montélimar

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Les Templiers
Adresse
place du Temple, Montélimar
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme

Ciné-Café – Lillian Dimanche 13 septembre, 11h00 Les Templiers Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T14:00:00+02:00

Moment convivial pour accompagner la projection

Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F273855/D1789290000/VO/2237656/ »}]
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