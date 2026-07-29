Ciné-club allemand Film surprise Le Cube Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Ciné-club allemand Film surprise

Jeudi 1er octobre 2026 de 18h à 19h45. Le Cube 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 18:00:00

fin : 2026-10-01 19:45:00

Date(s) :

2026-10-01

Pour cette séance spéciale, un film surprise vous sera proposé.

En coopération avec le département d’études germaniques d’Aix-Marseille Université, le DAAD et le Goethe-Institut, en coopération avec le Centre Franco-Allemand de Provence. .

Le Cube 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

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English :

For this special screening, a surprise movie will be shown.

L’événement Ciné-club allemand Film surprise Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence