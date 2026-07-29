Ciné-club allemand Film surprise Le Cube Aix-en-Provence
jeudi 1 octobre 2026 · Le Cube · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Ciné-club allemand Film surprise
Jeudi 1er octobre 2026 de 18h à 19h45. Le Cube 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 18:00:00
fin : 2026-10-01 19:45:00
Date(s) :
2026-10-01
Pour cette séance spéciale, un film surprise vous sera proposé.
En coopération avec le département d’études germaniques d’Aix-Marseille Université, le DAAD et le Goethe-Institut, en coopération avec le Centre Franco-Allemand de Provence. .
Le Cube 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For this special screening, a surprise movie will be shown.
L’événement Ciné-club allemand Film surprise Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Concert Trio Forte Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence 29 juillet 2026
- Spectacle L’arapède Comédie d’Aix Aix-en-Provence 29 juillet 2026
- Exposition Summer Paper /3 ans de la boutique Eli-Atelier Papier Eli Atelier Papier Aix-en-Provence 30 juillet 2026
- Soirée avec l’orchestre Atlantide Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence 30 juillet 2026
- Sport Ronde internationale cycliste d’Aix Aix-en-Provence 31 juillet 2026