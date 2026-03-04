Ciné club des Cahiers • 10 Mars, Cinéma du Panthéon, Paris

Ciné club des Cahiers • 10 Mars Mardi 10 mars, 20h00 Cinéma du Panthéon Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T20:00:00+01:00 – 2026-03-10T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T20:00:00+01:00 – 2026-03-10T23:00:00+01:00

DANS LA COUR de Pierre Salvadori

Cinéma du Panthéon 13, rue Victor-Cousin, Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemadupantheon-reserver.cotecine.fr/reserver/F586614/D1768330800/VF/252814/ »}]

Le ciné-club des cahiers Cinéma du Panthéon Ciné club des Cahiers • 10 Mars