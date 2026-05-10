Ciné-club Desi Kino : Projection de Bhaji on the Beach de Gurinder Chadha Cinéma Le Brady Paris

Projection suivie d’une discussion avec Pulandevii, artiste, conférencière et militante féministe, antiraciste et décoloniale.

Synopsis

Un groupe de femmes d’origine indienne embarque pour une excursion d’une journée à la station balnéaire de Blackpool. Une

petite escapade sans danger, loin de la routine, réunissant

adolescentes délurées et vieilles dames conservatrices. Mais tiraillées

entre tradition et modernité, des tensions générationnelles ne tardent

pas à se manifester.

Écrit par Meera Syal (Goodness Gracious Me) et mis en scène par Gurinder Chadha, à qui l’on doit les mémorables Joue-la comme Beckham et Coup de foudre à Bollywood, Bhaji on the Beach est

le premier film britannique réalisé par une femme de la diaspora

indienne. Elle y offre une comédie aussi généreuse que subtile sur la

migration, la double culture et la sororité, dont l’écho reste intact

aujourd’hui.

Séance animée par Adeela Shaikh, Netane Gokul et Asmae Benmansour-Ammour.

Le ciné-club Desi Kino, votre rendez-vous mensuel pour explorer la richesse des cinémas d’Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Népal, Bhoutan, Maldives) et de leurs diasporas, à travers des projections, rencontres et discussions, chaque dernier jeudi du mois à 20h30 au cinéma Le Brady à Paris.

Le jeudi 28 mai 2026

de 20h30 à 23h15

payant

De 5,50 à 10 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T23:30:00+02:00

fin : 2026-05-29T02:15:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T20:30:00+02:00_2026-05-28T23:15:00+02:00

Cinéma Le Brady 39, boulevard de Strasbourg 75010 Paris

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