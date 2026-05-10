Ciné-club Desi Kino : Projection de Bhaji on the Beach de Gurinder Chadha Cinéma Le Brady Paris
Ciné-club Desi Kino : Projection de Bhaji on the Beach de Gurinder Chadha Cinéma Le Brady Paris jeudi 28 mai 2026.
Projection suivie d’une discussion avec Pulandevii, artiste, conférencière et militante féministe, antiraciste et décoloniale.
Synopsis
Un groupe de femmes d’origine indienne embarque pour une excursion d’une journée à la station balnéaire de Blackpool. Une
petite escapade sans danger, loin de la routine, réunissant
adolescentes délurées et vieilles dames conservatrices. Mais tiraillées
entre tradition et modernité, des tensions générationnelles ne tardent
pas à se manifester.
Écrit par Meera Syal (Goodness Gracious Me) et mis en scène par Gurinder Chadha, à qui l’on doit les mémorables Joue-la comme Beckham et Coup de foudre à Bollywood, Bhaji on the Beach est
le premier film britannique réalisé par une femme de la diaspora
indienne. Elle y offre une comédie aussi généreuse que subtile sur la
migration, la double culture et la sororité, dont l’écho reste intact
aujourd’hui.
Séance animée par Adeela Shaikh, Netane Gokul et Asmae Benmansour-Ammour.
Le ciné-club Desi Kino, votre rendez-vous mensuel pour explorer la richesse des cinémas d’Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Népal, Bhoutan, Maldives) et de leurs diasporas, à travers des projections, rencontres et discussions, chaque dernier jeudi du mois à 20h30 au cinéma Le Brady à Paris.
Le jeudi 28 mai 2026
de 20h30 à 23h15
payant
De 5,50 à 10 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T23:30:00+02:00
fin : 2026-05-29T02:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T20:30:00+02:00_2026-05-28T23:15:00+02:00
Cinéma Le Brady 39, boulevard de Strasbourg 75010 Paris
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